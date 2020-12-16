Українцям розповіли про ризик повторного зараження коронавірусом

Багатьох цікавить чи небезпечніше для життя заразитися коронавірусом вдруге і хто більше всіх ризикує повторно підхопити заразу. В Центрі громадського здоров'я МОЗ вирішили відповісти на ці наболілі питання.

Так, коронавірусом повторно ризикують заразитися ті українці, які перехворіли в перший раз в легкій формі. Справа в недостатній кількості антитіл, які виробилися під час хвороби, організм просто не справляється з вірусом. Вчені все частіше роблять такі висновки, хоча це питання ще не до кінця вивчене.

А після перенесеного коронавірусу в організмі виробляються антитіла, специфічні для даного вірусу. Але їх рівні різні: у тих, хто хворів у важкій формі - їх більше, а у тих, хто переніс в легкій, відповідно - менше.

Тим часом в Україні також відбуваються випадки повторного інфікування. На сьогоднішній день їх відсоток невисокий-0,25% від початку пандемії, але до кінця від повторного зараження не захищений ніхто.

Але в цьому випадку не можна виключати, що повторно хворі заражалися мутованим вірусом. Однак на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

"Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено в 2 161 людини. З них 12% - 250 осіб - медичні працівники", - розповідають у МОЗ.



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