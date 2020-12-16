Українцям рано розслаблятися, адже очікується новий спалах китайського вірусу

Станом на ранок середи, в Україні офіційно виявлено 10 622 нових випадків зараження коронавірусом.

Незважаючи на чергове зростання числа хворих міністр охорони здоров'я Максим Степанов вказав на стабільність в статистиці. Але в той же самий час попередив, що в Україні ймовірний новий спалах вірусу, повідомляє ТСН.

"Я думаю, що ця статистика лякає деяких. Досить високі цифри. Більше 3 тисяч госпіталізованих за минулу добу, але на 200 людей більше виписаних з лікарні", - сказав він.

Він додав, що зараз продовжують збільшувати кількість ліжок з підведення киснем. Крім того, Степанов попередив, що медики очікують можливий спалах хвороби після новорічних свят. Саме два місяці - січень і грудень стануть вирішальними.

Тому міністр закликає українців бути гранично обережними і дотримуватися заходів безпеки.

"Дотримуйтеся карантину, уникайте масового скупчення людей, це дуже важливо. Ми з великою тривогою дивимося на святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після них", — сказав Степанов.

Також раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов попередити про важку "вірусну" зиму. За його словами, цього року до китайського вірусу додадуться захворювання на грип.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

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