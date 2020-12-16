Клієнт не може домогтися зарахування грошей на свій рахунок в Monobank

Відповідна скарга з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, він відправляв платіж з іншого банку на рахунок в Монобанку і надав документи про походження коштів.

Однак, Монобанк відмовився приймати платіж і не відправляє його назад.

"Я їм з самого початку надав документ з термінами, що мені необхідно сплатити договір купівлі нерухомості і попросив прискорити повернення. Звернення в службу підтримки абсолютно даремні, співробітники ні за що не відповідають, керівників ніяких немає, у них навіть відділу по роботі з претензіями немає", - обурюється чоловік.

Більш того, йому доводиться заново пояснювати свою проблему співробітникам гарячої лінії і він дивується, чому історія спілкування з клієнтами не зберігається.

"Обіцяють передзвонити і не передзвонюють, на листи не відповідають. Офісу куди приїхати теж немає, ЦО Універсалу на Автозаводській говорить що вони не бачать платежі Монобанку і ніяк вплинути на них також не можуть", - резюмував він у своїй скарзі.

"Дозвольте, будь ласка, детально все перевірити. Написали вам в особистому повідомленні, для уточнення інформації", - відповів на негативний відгук представник Monobank.



Інші користувачі в коментарях порадили клієнту звертатися зі скаргами в НБУ і не поповнювати карти Монобанку на суму понад 1000 гривень.

"У цю шарагу можна тільки на Сільпо і макдак гроші класти, не більше 1000. Інакше блокують без всяких пояснень, а потім дико вибачаються за надані незручності. Ти платиш грошима, а вони вибачаються даремно, безкоштовно", - написав один з інших коментаторів.

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