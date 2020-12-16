Чиновників зі штабу ЗСУ підозрюють у корупції при перевезенні тіл загиблих на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше журналістка Яніна Соколова повідомила, що чиновники в Генштабі ЗСУ нібито заробляють на транспортуванні тіл загиблих на Донбасі.

Інформацію перевірили в Управлінні з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

У відомстві додали, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб.

"Наразі встановлено, зокрема, що" дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що вінницькі чиновники привласнили 5,5 мільйонів гривень на закупівлю солі для посипання доріг під час ожеледиці.

Слідчим вдалося з'ясувати, що посадові особи вступили в змову з представником одного з місцевих товариств і, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали із зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

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