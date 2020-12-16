На 62-му році пішов з життя легендарний боксер Віталій Качановський

Як передає Politeka.net, трагічні новини повідомили на Facebook-сторінці Фастівської міської ради.

"Віталій Миколайович був заслуженим майстром спорту, чемпіоном Європи, володарем Кубка світу, багаторазовим чемпіоном України та призером першості СРСР з боксу. Фастівська громада поділяє біль втрати і підтримує сім'ю Віталія Качановського в годину скорботи. Світла пам'ять і вічний спокій його душі", - йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру Віталій Качановський провів 221 поєдинок і 207 з них закінчилися його перемогою.

Українці в коментарях також висловили своє співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.



"Сумуємо!!! Йде епоха великих і чудових людей! Йдуть титани! Місце таких брил, на жаль, непоправне!", "Царство небесного і земля йому пухом чудовий був боксер і добра людина", " дуже-дуже шкода! Прекрасна людина пішла! Царство Небесне!", "Царства небесного. Земля пухом. Вічна пам'ять", - писали українці в коментарях під постом.