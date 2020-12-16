Звернення в швидку будуть розділятися

В Україні ввели нові критерії пріоритету за викликом швидкої допомоги

На засіданні 16 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення додаткових критеріїв пріоритету за викликом екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої щодо пріоритетності надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні", - зазначив керівник уряду.

Він також уточнив, що такий крок дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів з критичним станом.

Як зазначається, у критичних випадках норматив прибуття медичних бригад повинен становити 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Також раніше повідомлялося, що у МОЗ вже є чіткі протоколи лікування пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також з важким перебігом хвороби. Зараз швидка обирає хворих, яким потрібна допомога в першу чергу, тому спочатку виїжджає на виклик до українців з певними симптомами.

Так, за протоколами МОЗ в першу чергу в лікарню потрібно забирати тих хворих, у яких є задишка, низька сатурація і супутні захворювання.

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