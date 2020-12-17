Дружина російського шоумена Олександра Ревви (Артура Пирожкова) Анжеліка показала себе на відпочинку

На фото красуня позує в білій блузці і спідниці з вирізами. Красуня стоїть на пляжі біля води і дивиться в об'єктив камери. Як можна помітити, вже був захід, і дівчина вирішила влаштувати ніжну і пікантну фотосесію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жодного дня без ночі...",- написала красуня.

Фанати, включаючи Світлану Лободу, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Анжеліка, ви найкрасивіша дівчина в світі! Щастя вам і вашій родині!", "Ну, до чого ж струнка і хороша ця дівчинка-мати)", " яка краса, можна милуватися вічність...", "Просто богиня. Здоров'я вашій родині", "Анжеліка, Ви сама як сонечко, захоплююся вами, приголомшливо красива"," я тепер не завжди розумію, де Аліса, а де Анжеліка", " нехай завжди буде і день ,і ніч!!! День-це сонце, а ніч - це місяць!! Гармонія життя!!!!".

Повідомлялося, що російський співак Артур Пирожков обрадував дружину двома престижними нагородами.

Артур Пирожков з'явився на заході в шкіряному плащі, чорній сорочці, а також сірих штанях на ремені з великої золотистої пряжці. Анжеліка вибрала коротке чорно-жовте плаття з мереживної тканини, родзинкою якого стало відверте декольте.

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