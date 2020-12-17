Зірка популярного шоу "Холостяк" Даша Ульянова вразила блискучим образом

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

Нове фото виглядає досить загадковим через велику кількість тіней, в яких і причаїлася Даша.

"З боку дивитися так вже вона була з себе видна, але ж я-то не з боку на неї дивився, а впритул", - підписала свій знімок цитатою Ульянова.

На фото вона притулилася до дверей, спокусливо вигнувшись у вечірній сукні. Темний наряд з блискучої тканини ідеально підкреслив фігуру красуні, надавши їй шарму і елегантності.

Шанувальники Ульянової активно коментують її фото.

"Сукня з блискітками дуже ефектно виглядає, як і ви«,» шалено красива", "губи Ти мене просто скоро змусиш збільшити свої", "Бомба", "вогнище", "дуже ефектна і стильна", "Дашааа ти просто не відірвати очей«,» шикарна Дашенька", "красуня, без зайвих слів", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ульянова опублікувала фотографію, на якій вона позує на автозаправці, тримаючи в руці морозиво.

"Нічна романтика на заправці і з морозивом", - написала вона під своїм фото.

Красуня традиційно постала в дуже стильному образі-на ній світле взуття з хутром, сірі спортивні штани, "плюшевий плащ" і об'ємний светр молочного кольору. Доповнила її образ яскрава червона сумочка.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" задерла ногу і розбурхала пікантною позою без штанів:"стало занадто жарко".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" спокусила видом в шкіряних шортиках:»Вау, фантастична".

Також Politeka писала, що Ульянову з "Холостяка" різко потягнуло на солоденьке: "На вулиці лід, а Дашка...".