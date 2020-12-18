На 76 році життя помер британський актор Джеремі Буллок

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його колега Марк Хемілл у Twitter.

"Джеремі Буллок був справжнім англійським джентльменом. Прекрасний актор, і такий добрий до всіх, кому пощастило зустрітися або попрацювати з ним. Я буду дуже сумувати за ним і так вдячний за те, що знав його", - написав він.



Буллок відомий як перший виконавець ролі мисливця за головами Боби Фетта в трилогії "Зоряних воєн".

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