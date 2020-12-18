В Україні стрімко підвищують тарифи на опалення, проте в будинках як і раніше холодно

Як стверджує на своїй сторінці в "Фейсбук" глава житлового союзу України Олександр Скубченко, постачальники просто знижують тиск газу замість ремонту теплових мереж. У підсумку українці платять за кількість тепла, яке не отримують, передає Politeka.net.

"Знос мереж-Капітальний. Ніхто їх належною модернізацією не займається. У підсумку монополісти просто знижують тиск в мережі, щоб було менше поривів. Хоча грошей на ремонти в тарифи закладають з лишком", - підкреслив Олександр Скубченко.

Він звернув увагу, що будівельники "врізають" нові будівлі у вже застарілі радянські мережі, які не розраховані на таке навантаження. Через це тиск в трубах треба збільшувати, але відбувається зворотне: будинки не прогріваються, а люди мерзнуть в своїх квартирах.

"Це ж проста математика: нижче тиск — менше обсяг теплоносія в одиницю часу. У підсумку ми оплачуємо Гкал, які не споживаємо, а монополісти гребуть гроші лопатою за гКал, які не виробляють", - обурився глава ЖСУ. - "Тобто, ми оплачуємо не тепло, а ніщо. Це десятки мільярдів крадіжок щомісяця на обсягах споживання, а ще мільярди крадіжок — у самих тарифах".

На думку Скубченка, кінець крадіжці покладе масштабна модернізація мереж, яка завадить компаніям наживатися на втратах і змушувати споживачів платити "за повітря".

Раніше НКРЕКП затвердила нові тарифи на газ, які з січня 2021 року використовуватимуть 21 з 43 облгазів. В середньому ціни підвищили в 1,7 рази, в Києві - на 14%. Якщо на опалення будинку площею 150 кв.м в столиці йде 4 471 кубометрів газу, то мешканцям з автономним опаленням по квитанції за доставку доведеться платити 143 грн на місяць, якщо ж будинок в 200 квадратних метрів, то витрата збільшується до 5 960 кубометрів на рік, а сума в платіжці - до 190 гривень.

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