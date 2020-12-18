Клієнти не розуміють, коли Ощадбанк видасть їм монетизовану субсидію на комунальні послуги

Нові скарги з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

Жінка розповіла, що у неї залишилися пільги і від Ощадбанку прийшло повідомлення з проханням оформити карту, куди б перерахували ці гроші.

У липні вона забрала карту і їй сказали, що гроші зарахують протягом декількох днів. Але вже грудень і монетизовану субсидію їй не зарахували.

"Тільки приходить (повідомлення-ред.), що я повинна їх отримати до 20 числа, якщо немає то їх повернути в державу", - розповідає вона.

Більш того, Ощадбанк попереджає, що пільги на карту не зарахують, якщо там є заборгованість. Але як запевняє жінка, картою вона не користувалася і боргів бути не може.

"...Ощадбанк не може зарахувати залишок житлової субсидії/пільги на рахунок, якщо на ньому є заборгованість. Для отримання залишку житлової субсидії / пільги необхідно до 14 грудня 2020 року переказати суму боргу на картку до цього рахунку. Інакше такий залишок житлової субсидії/пільги буде повернено на рахунок Мінсоцполітики після 20 грудня 2020 року". Це що? Боргу немає і не було, карткою не користувалася. Раніше скинула пару грн на неї і все", - резюмувала клієнтка у своїй скарзі.

У коментарях під скаргою відписалася інша клієнтка, яка зіткнулася з аналогічною проблемою.

Гроші, перераховані їй державою, нібито знаходяться на транзитному рахунку і якщо не перевести їх на свою картку, вони повернуться до бюджету.

"Протягом місяця я намагалася отримати їх, ходила в ощад як на роботу, 4 рази телефонувала в колцентр, який перевіряв дані, кілька разів мене направляли до соціальних працівників... Як результат - всі дані співпадали, заборгованостей небуло й нема, рахунок працює (перевірила сама, перерахувавши 50 грн. з привату). Завтра останній день, знову піду до менеджера, але надії вже нема...... Хто компенсує втрачений час, здоров'я, моральну шкоду, наражання на небезпеку зараження ковідом, не кажучи вже про гроші? Куди можна звернутися за допомогою?",- задалася питанням інша клієнтка.

"Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення ПІБ одержувача пільг, його номер телефону та ІПН. Перевіримо ситуацію більш детально", - відповів на скаргу співробітник Ощадбанку.

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