Клієнти розчаровані сервісом "Нової Пошти", тим більше тим, що доводиться платити за не свої помилки

Як передає Politeka.net, на сайті з відгуками Otzyvua з'явилися нові скарги на популярну послугу - адресна доставка.

Відразу кілька клієнтів обурилися тим, що співробітники "Нової Пошти" невірно вказують місце доставки - в результаті доводиться довго чекати посилки, плюс ще й доплачувати за зміну адреси.

"Безвідповідальні... Здерли 150 гривень за зміну адреси, яку самі ж невірно вказали... Переплутали район, возили кілька днів, посилка була немов зі смітника. Адресна доставка провалилася з тріском... навіть квитанцію не виписали вірно!", - йдеться в першій скарзі.

"Якимось незрозумілим чином, відправник, чи то оператор, який приймав посилку, вказав неправильно мою адресу, добре що перед доставкою подзвонив кур'єр і перепитав, куди доставляти, але з того, що неправильно було вказано, з мене ще й зняли гроші! Це неправильно, і потрібно хоча б попереджати, що я ще повинна доплачувати гроші за чиюсь помилку!", - обурилася інша клієнтка.

Крім того, судячи з численних скарг, у "Нової пошти" є проблеми з переплатою за свої послуги. Зокрема, нерідкість, коли співробітники вказують невірну вагу посилки - в результаті, клієнт платить більше грошей.

"Відправляла посилку, дитяче взуття у фірмовій коробці. Оцінили в 75 гривень. Відразу не зрозуміла, чому так дорого, думала, що може тарифи піднялися... Вдома побачила, що в чеку вказана вага посилки 5 кг. Подзвонила на гарячу лінію. Виявляється, мало того, що вагу явно завищили, не соромлячись, та ще й упакували в свою коробку!!! Коробку в коробку!", - висловила своє обурення українка.

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