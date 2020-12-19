Українцям доведеться більше платити за комуналку через урізаний бюджет на субсидії
Наступного року Кабінет Міністрів готується збільшити тарифи на електроенергію і ввести абонплату на водопостачання, водовідведення, вивезення сміття.
Крім того, постачальники змушені щомісяця переглядати тарифи на газ через зростання цін в Європі. А поки суми в платіжках будуть рости, все менше і менше громадян зможуть отримувати субсидію, передають Известия.
Ймовірно, уряд не зможе забезпечити фінансову допомогу всім нужденним і змінить правила нарахування виплат. Наприклад, незабаром після карантину замість 15% доходу доведеться віддати 20% від доходу сім'ї, або влада зменшить розмір допомоги, щоб грошей вистачило більшій кількості споживачів.
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У 2021 році набуде чинності постанова Кабміну "Про спрощений порядок надання субсидії", згідно з якою соцслужби почнуть ретельно перевіряти одержувачів і людей, які намагаються оформити виплати, порівнюючи інформацію їх різних реєстрів - в хід підуть бази даних Мінсоцполітики, МВС, Мін'юсту та інших відомств.
Якщо спливуть грубі порушення, громадяни не тільки втратять фінансову допомогу, а й будуть змушені повернути вже виділені їм гроші.
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