Відома українська травесті-діва Монро насмішила мережу кумедним виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала незвичайний знімок. Монро сфотографувала себе крупним планом. Вона була в захисній масці з дуже реалістичною котячою мордочкою. Красуня показала, як за допомогою однієї маски можна розбавити нудний повсякденний лук.

Сама Монро була при повному параді. Волосся зірки було накручене, а на очах красувався яскравий вечірній макіяж. Вона витріщила очі, щоб видно було все до найдрібніших подробиць. Видно було, що артистка зібралася на якийсь захід.

«Мур. Що Миколай приніс? Мені вафельний торт і миску олів'є», - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники діви стали розповідати, чим їх порадували в свято, а також робити компліменти своєму кумиру.

"Який котик", «а мені нічого - напевно, я погано поводилася», «прийшов ще ввечері, а вранці приготував каву», «класна маска», «красуня», «Тигриця»," я була поганою дівчинкою, нічого не приніс)", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що травесті-діва Монро в халатику влаштувала ранкову фотосесію. Красуня зробила ніжний макіяж і сіла навпроти хорошого освітлення. Виглядала вона просто чудово.

Нагадаємо, що невгамовна травесті-діва Монро зважилася показати себе без прикрас і фільтрів:"Все по-справжньому".

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