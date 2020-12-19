Фітнес-модель Юлія Мішура розпалила своїм святковим ранком - тепер свято не тільки у неї
Як передає Politeka.net, зірка українського спорту опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала у фантастичній позі поруч з новорічною ялинкою.
"ранок🎄 💫", - підписала кадр Юлія, хвалячись тим, як зустріла День Св. Миколая.
На знімку безсоромна красуня була в одному сірому реглані з "Мікі-маусами", позбувшись штанів. Дівчина спокусливо вип'ятила сідниці, розбурхуючи фантазію глядачів ідеальними формами. Юлія з розпущеним волоссям зухвало задерла підборіддя і пустотливо глянула в камеру, фотографуючи своє відображення в дзеркалі.
Примітно, що апетитні "булочки" моделі виявилися якраз зверху фігурки Діда Мороза під ялинкою - користувачі не упустили цей пікантний момент.
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"Ти помітила, куди Дід Мороз здивовано дивиться?)) ",- прокоментував один з них.
Раніше ми повідомляли, рельєфна мішура звела з розуму красою свого тіла, повністю знявши з себе верх і повернувшись до камери спиною. Дівчина трохи засвітила бюст," загравшись " м'язами.
"Ох, яка!",- написав один з шанувальників.
Варто відзначити, сторінка красуні тільки набирає популярність. Зараз на Юлію підписані 19,8 тисяч чоловік, але якщо дівчина продовжить спокушати публіку настільки яскравими фото і далі, то бути їй "королевою Інстаграма".
До цього вона ділилася не менш жарким кадром, піднявши шортики, щоб нічого не заважало милуватися її накачаними принадами.
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