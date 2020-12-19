Дружина зірки "Кварталу 95" Євгенія Кошового Ксенія похвалилася перед фанатами талантом молодшої дочки

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Ох вже ці зірки", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на ролику можна помітити його молодшу дочку Серафиму, яка виконує імпровізований концерт на тлі ялинки. При цьому чітко помітно, що дитина намагається й у неї явно виходить.

Однак шанувальників Ксенія Кошова позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись роликом в каруселі Stories.

Як повідомлялося до цього, дочка Євгена Кошового зі студії "Квартал 95" здивувала "дорослим" образом з помітним макіяжем

12-річна Варвара Кошова поділилася серією нових знімків на своїй сторінці в Instagram.

Попри свій юний вік, дівчинка вже встигла засвітитися на телебаченні й продемонструвати власні таланти на різних шоу. Крім того, Варя відома своєю любов'ю до макіяжу і нарядам.

На нових кадрах школярка знову продемонструвала, що не боїться виглядати доросло. Так, на фото Варя позує перед камерою крупним планом. Можна помітити, що волосся дівчини вологі, а на її обличчі досить багато косметики.

Нагадавши, стан зараженого Кошового з "Кварталу 95" раптово змінився, зірка перервав мовчання.

Як повідомляла Politeka, заражений і розповнілий Кошовий з "Квартал 95 «показав зайве на домашньому відео:»Мій Гриша".

Також Politeka писала, що Кошовий з " Квартал 95 "похвалився, скільки грошей виділяє на дружину і дочку:" Дивись, будеш жерти шапку...".