Популярна модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова захопила шанувальників бездоганною розтяжкою

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Просто тому що можу..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Костромічова позує в боді і прозорій спідниці, ефектно задираючи ногу до верху. Через це її шанувальники порівняли з дружиною культового спортсмена Девіда Бекхема Вікторією.

"Прямо як Бекхем",» Віка Бекхем зайшла в чат«,» це фішка Вікторії Бекхем«,» типу, як Бекхем«,» ви неймовірна, Аллочка", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова похвалилася ідеальним обличчям зблизька

"Мій перший паризький модельний тест. Випадковий кадр, без ретуші... Одному Богу відомо, як вийшов такий колір очей. Я не пам'ятаю як звали фотографа... здається, Deniel. Мені тут років 20, напевно... як було б круто знайти ще кадри з тієї зйомки... Н-ностальгія...» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі.

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи «з келихом залізла на стіл, засвітивши» солодкі" місця.

Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила.