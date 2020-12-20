Стало відомо, які сюрпризи очікують українських пенсіонерів у 2021 році
Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, пишуть Факти.
За її словами, на 2021 рік заплановано запуск двох накопичувальних пенсійних систем: для потенційних пільговиків і громадян, які мають право на пільгові виплати від держави.
"Перш за все — людина повинна бути власником своїх пенсійних накопичень: самостійно вибирати фонд для накопичень, мати можливості поміняти його в будь - який момент, передати накопичення у спадок, скористатися ними в критичних випадках для лікування", - розкрила Лазебна всі нюанси.
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Голова профільного міністерства також попередила, що участь у накопичувальній системі буде обов'язковою для найманих працівників до 50 років, у інших же буде вибір - відкладати з зарплат на пенсію або відмовитися.
"Працювати система буде так: людина вносить на свій рахунок в обраному Пенсійному фонді 2% від зарплати, роботодавець додасть ще 2%, таким чином вийде 4%. Внески не будуть обтяжливими для працівників. Надалі внески необхідно збільшувати як мінімум до 7%", - додала Лазебна в інтерв'ю журналістам.
Більш того, сума внесків залежить від самого працівника. Якщо він вибере варіант з відрахуваннями в розмірі двох відсотків, його роботодавець повинен буде платити три відсотки, і так далі.
Роботодавці не в захваті від подібного варіанту і прямо заявляють, що це погубить бізнес.
Нагадавши, скандальне рішення по зарплатах і пенсіях, кого Рада залишила без грошей.
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