Актриса Анна Кошмал, зіграла Женю Ковальову в серіалі "Свати", захопила витонченою красою на новому фото

Знімок 26-річна артистка розмістила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, українська актриса Анна Кошмал прославилася роллю Жені в декількох сезонах улюбленого глядачам серіалу "Свати". Дівчина є перспективною молодою артисткою - вона грає в театрі і кіно, а також ділиться з шанувальниками в соцмережах результатами своєї акторської діяльності. В цей раз Анна заінтригувала всіх новою публікацією - в Новий рік вийде щось цікаве з її участю, а також захопила шанувальників витонченою красою на фото.

Кошмал з'явилася в простій білій блузці, проте з красивим укладанням і макіяжем виглядала фантастично і заманливо.

"Дивним чином відчуття свята і новорічний настрій заповнюють творчу енергію. Стільки бажання створювати, дарувати і присвячувати себе благим справам. Ви це відчуваєте?

Який в моїх силах зробити для вас подарунок до НГ?



PS: дещо вже в роботі🎁», - загадково підписала свій пост Анна.

Зовнішній вигляд актриси дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали телезірку похвалами і компліментами в коментарях.

"Яка ж ви красива, витончена і елегантна😻Макіяж До речі дуже класний) а що за продукт на губах?🙈 ", "Світіться позитивом!!! 👏👏👏", " Думаю, нас чекає щось нереальне🥰", - висловилися вони.

Раніше ми повідомляли, що Кошмал показала чарівну фотографію.

Анна сиділа в гримерці за столиком, в чорній обтягуючій блузі з бездонним декольте, оточена косметикою. На фото дівчина тримала в руці помаду, потім нафарбувала губи, кокетливо відвівши погляд убік.

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