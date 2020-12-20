Клієнтка дивується, чому Ощадбанк нав'язує їй кредитну карту в кінці 2020 року

Відповідна скарга з'явилася на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, у неї вже є зарплатна карта з лімітом в 1500 гривень, але їй стали надходити пропозиції оформити окрему карту.

Більш того, співробітник державного Ощадбанку просить, щоб жінка приїхала в Костянтинівку з іншого міста, адже саме там їй оформляли колишню карту.

"Я повідомила, що проживаю в іншому місті, мені запропонували звернутися у відділення за місцем проживання для проходження даної процедури. Вчора прийшло повідомлення, що призначили зустріч на 21.12.2020 у відділенні м.Костянтинівка на 10-00, звичайно я туди не поїду, т. к. перебуваю на роботі і не бачу взагалі в цьому сенсу. Хотілося б дізнатися, навіщо мені їхати в банк, кредитний ліміт мені не потрібен, карта кредитна теж?",- задається жінка питанням.

Клієнтка запропонувала Ощадбанк просто урізати їй кредитний ліміт, яким вона не користується, і припустила, що банк вирішив довиконати план з видачі кредитних карт, змушуючи людей їхати в відділення з інших міст.

"Нехай відключають кредитний ліміт самі, якщо їх банк відмовляється від цієї послуги. Або це вони в кінці року довиконують план з видачі кредитних карт? Загалом, Ощад у своєму репертуарі. У лютому вже були проблеми з видачею зарплатної картки, писала сюди, дуже оперативно допомогли. Сподіваюся на коментар даної ситуації співробітниками банку", - підсумувала клієнтка у своїй скарзі.

У банку спробували виправдатися і заявили, що клієнтам пропонують окремі кредитні картки, щоб вони нібито не плуталися в грошах на рахунку.

"Співробітники банку дійсно можуть пропонувати замінити кредитну лінію на окрему картку, це можливість відокремлювати кредитні та власні кошти. При цьому так само за невикористання коштів ви не сплачуєте жодних комісій, а маєте запас коштів на випадок непередбачуваної ситуації. Оформлення картки не є обов'язковим, за бажанням ви можете відмовитись та написати заяву в обслуговуючому відділенні для закриття кредитної лінії", - написав співробітник Ощадбанку в коментарях.

"Вони нав'язують свої послуги тому, як добровільно ці послуги нікому не потрібні, тому що вони ведмежі", - відповів інший користувач в коментарях.

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