Юристи та нотаріуси вбачають в ідеї, яку подало Мінсоцполітики, багато ризиків

Так, згідно пропонованого законопроекту, одиноким літнім людям, яких покинули родичі, дозволять укладати з державою контракт на краще життя в обмін на квартиру, пише "Сьогодні".

Приводом для появи подібної ініціативи став той факт, що частенько після смерті пенсіонера починають з'являтися родичі, яких раніше не було не видно і не чутно, та пред'являють свої права на спадок - відмовити їм ніхто не може.

Так, в законопроекті прописано, що якщо людина не дбала про свого старого родича, успадкувати просто так його майно вже не дозволять. Спочатку зобов'яжуть компенсувати всі витрати, які понесла держава на утримання старого, а потім вже оформляти спадщину.

Більше того, Мінсоцполітики ще пропонує забирати квартири у померлих пенсіонерів, мовляв, ми вас забезпечуємо до смерті, а квартира ваша потім стає державною власністю.

Підопічні соцслужб від ідеї не в захваті. Та й юристи і нотаріуси бачать в такій ідеї багато ризиків – за старими може початися ціле полювання.

Раніше ми повідомляли, Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що в 2021 році субсидія українцям буде виплачуватися за спрощеною процедурою.