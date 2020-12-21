Юристи та нотаріуси вбачають в ідеї, яку подало Мінсоцполітики, багато ризиків

Так, згідно пропонованого законопроекту, одиноким літнім людям, яких покинули родичі, дозволять укладати з державою контракт на краще життя в обмін на квартиру, пише "Сьогодні".

Приводом для появи подібної ініціативи став той факт, що частенько після смерті пенсіонера починають з'являтися родичі, яких раніше не було не видно і не чутно, та пред'являють свої права на спадок - відмовити їм ніхто не може.

Так, в законопроекті прописано, що якщо людина не дбала про свого старого родича, успадкувати просто так його майно вже не дозволять. Спочатку зобов'яжуть компенсувати всі витрати, які понесла держава на утримання старого, а потім вже оформляти спадщину.

карантин, украинцы, пенсионеры

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Більше того, Мінсоцполітики ще пропонує забирати квартири у померлих пенсіонерів, мовляв, ми вас забезпечуємо до смерті, а квартира ваша потім стає державною власністю.

Підопічні соцслужб від ідеї не в захваті. Та й юристи і нотаріуси бачать в такій ідеї багато ризиків – за старими може початися ціле полювання.

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Раніше ми повідомляли, Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що в 2021 році субсидія українцям буде виплачуватися за спрощеною процедурою.

"Якщо сьогодні людина каже, що не може платити, не дають субсидію, тому що у неї прописаний син, який працює за кордоном, то ми все зняли. Якщо там є люди, які прописані, але не проживають, ми знімаємо бар'єр. Крім того, раніше було таке, що "покажи, яка твоя опалювальна норма". А у людини перший поверх опалюється, а є якась прибудова, яка не опалюється, їй беруть загальну площу цієї будови. Ми це теж все знімаємо", - пояснила міністр.