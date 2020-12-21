Українські Карпати знову засипало снігом, чарівні знімки з'явилися в мережі

Зараз там прекрасна погода і неймовірні пейзажі відкриваються із засніжених вершин. Місцеві жителі і туристи публікують в соцмережах прекрасні фотографії засніжених вершин.

Так, на сторінці Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз у Карпатах-5 градусів морозу.

"Станом на 8:15 21 грудня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища -5°С", — повідомляється на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

Судячи зі знімків, справжня зима на Західній Україні все-таки настала.

Користувачі Мережі зачаровані знімками і залишають під знімками хвалебні коментарі.

"Сходи сонця на Поп Івані чудові!", "Красиво", " добре у вас так. І яке б фото ви не виставили, сонячне або в заметіль, воно дає тільки теплі і натхненні емоції, вдячна Вам", "від таких фото дуже хочеться до вас", "Нам би таку погоду".

Нагадаємо, що в Україну йде аномальне похолодання, синоптики оновили прогноз на січень. Погода в січні може бути морозною і сніжною, а в останній декаді місяця можливе зниження температури до -22 градусів.

Нагадаємо, що аномальні холоди й снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

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