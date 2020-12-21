Українська телеведуча і актриса Дар'я Трегубова, яка була ведучою "Х-фактора", вразила наповал ефектним фото

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала кілька фото, на яких постала у вельми відвертому вигляді. На Даші були надіті чорні широкі штани, які зробили акцент на її тонкій талії. Красуня скинула весь верхній одяг, прикрила пишний бюст руками і повернулася спиною до об'єктива. Шанувальники змогли розглянути її ніжну шкіру, тендітні плечі і відмінну фігурку.

"За останні пару днів я отримала напрочуд багато повідомлень від вас (навіть подумала, що проходить якийсь флешмоб «напиши Даші») з компліментами, подяками, зізнаннями. Від деяких були мурашки по шкірі. Може бути під кінець року хочеться дякувати йому за все хороше - не знаю)) але мені це правда дуже приємно і важливо", - звернулася Трегубова до своїх шанувальників.

У коментарях красуні стали писати ще більше приємних слів.

"Тонка, дзвінка і прозора!", "Ви найкраща!", "Даша, і вам величезне спасибі. За ваші барвисті і шикарні фото", "Даша ти як завжди на висоті", "слів не вистачило!", "Еммануель нашого часу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Трегубова відчинила піджак, блиснувши красою без білизни: "присвячується Дженніфер Лопес".

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