Українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова налякала Мережу несподіваною звісткою

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка, що виношує свого первістка, опублікувала лякаюче фото з лікарні у своєму мікроблозі в Instagram.

Вагітна Фролова повідомила, що підхопила китайський вірус.

"Ніколи ще нашатир так не пахнув 😷🦠 #привітковід", - йдеться в підписі.

На фото Василіса постала під час медичної процедури, в малиновій в'язаній шапці і з чорною захисною маскою на обличчі.

Користувачі висловили слова підтримки, побажавши якнайшвидшого одужання Фроловій:

"Omg 😱 бережіть себе! 🙏"

"Вір в себе і все буде добре 🙏 ти сильна!🤗"

"Поправляйся!! 🙏🏼🙏🏼"

"Нехай у вас обох все буде гаразд!!! 🙌🏻"

"Да ладно?(("

"Моя дівчинка! Блін! Одужуй! Бережи себе !!! Оооо!!!"

"Якнайшвидшого одужання вам з малюком, і щоб пройшло без наслідків"

"Тримайся 💪🏻🙏🏻"

Нагадаємо, Фролова нещодавно показувала в Мережі, як займається повітряною йогою. Зірка постала в сірій маєчці, показавши помітно кругленький животик.

"Коли я сьогодні вперше прийшла на заняття з flying-yoga, викладач сказала, що якби зайшов Майкл Джексон, вона б так не здивувалася 😳. Виявляється, 10 років тому, коли її дочка, перебуваючи ще в животі, чула по телевізору моє ім'я, вона відчайдушно починала тарабанити по пузу. І завжди, коли потім вона чула ім'я Василіса, вона бурхливо реагувала😳. Назвали, самі розумієте, як", - розповіла ведуча дивовижну історію в своєму Instagram.

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