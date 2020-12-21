В Україні піднялася вартість хлібобулочних виробів та інших продуктів харчування

Причини стрибка цін назвав глава ГО "Мукомоли України" Родіон Рибчинський, передає "Хвиля".



За його словами, одним з факторів є низький урожай зернових. Адже порівняно з 2019 роком у 2020 році зібрали на 7 млн тонн менше.

Водночас він зазначає, що постійного підвищення цін на хлібобулочні вироби очікувати не варто, адже хлібозаводи розуміють про наявність конкуренції.

Також на підвищення цін на продукти вплинуло зростання мінімальної зарплати, тарифів на електрику та інші комунальні послуги.

Українці в мережі не тільки обурилися вартості продуктів на полицях магазинів і ринків, а й назвали свої причини.

"В Європі знижують на свята, а у нас підвищують, ми ж багата країна", "Злетіли, але в супермаркетах повно народу, і гребуть все, вчора проїжджаючи повз чотирьох припаркуватися ніде, а в торбі 20 хвилин простояла на касі, а всі плачуть що грошей немає", "Ну у нас як у людей навколо перед святами ціни знижують, а у нас піднімають, у нас дуже хороші підприємці, вони краще викинуть після свят ніж ціни знизять", "Не треба бути експертом. Дика жага наживи на всьому, включаючи лікарні і похорон", "я і без експертів знаю головну причину - жлобство. Побільше наварити на людях перед святами", - писали українці в мережі.

Нагадаємо нові тарифи на комуналку, що очікує українців з субсидіями.

Як повідомляла Politeka, жорсткі обмеження через комуналку: що чекає пенсіонерів та одержувачів субсидій.

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку в Україні: суми в платіжках злетять, "абонплата за воду та опалення буде...".