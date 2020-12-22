Погода в Україні 22 грудня зіпсує настрій на цілий день, західні регіони чекає нове випробування зими

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, на Західній Україні буде близько 0-5 градусів зі знаком "плюс". Дощі з мокрим снігом накриють всіх, крім жителів Тернопільської та Рівненської областей. Після заходу сонця похолодає до -3 + 1 градуса за Цельсієм.

Сонячно з невеликою хмарністю сьогодні буде на півночі України. Тут синоптики прогнозують 0-4 градуси морозу вдень, які вночі змінять 7 градусів нижче нуля.

Центральні області сьогодні» відбудуться " підвищеною хмарністю і -1+2 градуси за Цельсієм. Вночі, стверджують в "Укргідрометцентрі«, буде від -1 до -5 градусів зі знаком»мінус".

Невеликий сніг сьогодні накриє південні області. Зокрема-Херсонську область. На вулиці буде від -1 до + 1 за Цельсієм, а вночі близько-1-4 морозу.

Також сніг пройде на Сході України – в Донецькій і Луганській областях. Заморозки очікуються що вдень, що вночі. На вулиці у світлий час доби буде близько 2-5 градуса за Цельсієм, а вночі місцями похолодає до 5-10 зі знаком «мінус».

Нагадаємо, що аномальні холоди й снігопади в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

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