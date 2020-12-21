Популярна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка бере участь у шоу "Льодовиковий період", вразила видом у теплих краях
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з Балі. Судячи з усього, артистка перервала виснажливі тренування на "Льодовиковому періоді" і відправилася в невелику відпустку. Як відомо, Регіна на даний момент знаходиться серед фаворитів шоу, тому її відхід з проекту не розглядається.
На фото Тодоренко в жовтому костюмі для серфінгу стояла поруч з білявим красенем. Як виявилося, це тренер, який вчив її ловити хвилю. Виглядала парочка вражаюче.
"Сьогодні я зловила пів-хвилі, але вже і цьому рада, тк не каталася більше року! Боюся, що і навик катання на ковзанах дуже швидко зникне з моєї м'язової пам'яті", - зазначила Регіна.
У коментарях стали хвалити Регіну за зовнішній вигляд, а також питати, куди подівся її чоловік.
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"А де Влад?", "Така стройняшка стала", "а що Льодовиковий період закінчився?", "Довгонога красуня", "Регіна, Ви красуня, ну що тут скажеш!", "Ноги вогонь", "як хвиля? чекаємо відео звіт", - пишуть користувачі Мережі.
Крім фото в стрічці Тодоренко опублікувала кілька сторіс, на яких насолоджувалася компанією тренера. Вона сиділа з ним на мотоциклі і кричала від задоволення.
Нагадаємо, що скромниця Тодоренко приголомшила різкою зміною зовнішності, зірку не впізнають:"справжня Клеопатра".
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