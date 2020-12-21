Популярна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка бере участь у шоу "Льодовиковий період", вразила видом у теплих краях

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з Балі. Судячи з усього, артистка перервала виснажливі тренування на "Льодовиковому періоді" і відправилася в невелику відпустку. Як відомо, Регіна на даний момент знаходиться серед фаворитів шоу, тому її відхід з проекту не розглядається.

На фото Тодоренко в жовтому костюмі для серфінгу стояла поруч з білявим красенем. Як виявилося, це тренер, який вчив її ловити хвилю. Виглядала парочка вражаюче.

"Сьогодні я зловила пів-хвилі, але вже і цьому рада, тк не каталася більше року! Боюся, що і навик катання на ковзанах дуже швидко зникне з моєї м'язової пам'яті", - зазначила Регіна.

У коментарях стали хвалити Регіну за зовнішній вигляд, а також питати, куди подівся її чоловік.

"А де Влад?", "Така стройняшка стала", "а що Льодовиковий період закінчився?", "Довгонога красуня", "Регіна, Ви красуня, ну що тут скажеш!", "Ноги вогонь", "як хвиля? чекаємо відео звіт", - пишуть користувачі Мережі.

Крім фото в стрічці Тодоренко опублікувала кілька сторіс, на яких насолоджувалася компанією тренера. Вона сиділа з ним на мотоциклі і кричала від задоволення.

Нагадаємо, що скромниця Тодоренко приголомшила різкою зміною зовнішності, зірку не впізнають:"справжня Клеопатра".

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