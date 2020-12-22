У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше озеро Українських Карпат - Синевир

Пліс водойми, розташованого на висоті 989 метрів над рівнем моря, повністю покритий льодом. Денна температура повітря тут становить -3 градуси за Цельсієм, повідомляє "Укрінформ".



При цьому внизу, в селі Синевирська Поляна, вдень немає морозу, і річка Теребля не скута льодом.

Туристи вільно гуляють по льоду - зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центрального острівця з українським прапором і перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині і Виру на протилежному березі. Лід іскриться і блищить на сонці.

Попереджувальних знаків або табличок із забороною не ходити по льоду – біля озера їх немає.

"Туристи вільно гуляють замерзлою водоймою, знімають скутий льодом Синевир на фото і відео, грають в імпровізований Хокей крижинами і катаються по льоду. Снігу і тріщин на плесі немає, але лід нерівний і до катання на ковзанах не придатний", – зазначає видання.

Варто відзначити, що озеро Синевир знаходиться на висоті 989 м над рівнем моря. Має середню площу 4-5 гектарів, середня глибина становить 8-10 м, максимальна – 22-24 м.

Купатися в Синевирі заборонено. Вода тут холодна і навіть влітку максимально нагрівається тільки до 13 градусів.

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