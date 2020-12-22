Тренер шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс поділився своїми страхами після госпіталізації

Як передає Politeka.net, 21 грудня йому провели в лікарні ультразвукову діагностику легень і виявили двосторонню пневмонію. 90-річний танцюрист розповів виданню "Гордон", що бореться з важкою хворобою під наглядом хороших лікарів і відповідального медперсоналу, який робить все можливе для його одужання.

Він здивував усіх у лікарні міцним здоров'ям, адже температура, тиск і серцевий ритм у повному порядку. При цьому хореограф поскаржився на нездужання і відсутність апетиту. Зараз він лежить в ортопедичному відділенні, тому що всі інфекційні заповнені.

"Розумію, що залежу від Бога. Але я не хочу, щоб стало гірше. Закашляюся - і перша думка: смерть йде. Я відкриваю вікна і починаю ходити. Мені страшно. Найбільше мене чіпляє цей страх смерті", - розповів Григорій Чапкіс.

Лікарі не виключають ризик китайського вірусу, тому що легендарний танцюрист знаходиться в групі ризику за віком. Зірка "Танців з зірками" отримав негативні результати тесту, проте вони можуть бути помилковими. Григорій Чапкіс додав, що хвилюється за свою обраницю, на якій тільки недавно одружився:

"Побоююся, що міг заразити свою дружину. Це мене хвилює. Я взагалі найбільше зараз переживаю за свою дружину. Я ж пообіцяв зробити її щасливою, а тут такі проблеми".

Шанувальники підтримали Григорія Чапкіса в мережі:

"Це сильний духом чоловік! Він і цього разу переможе, а я за нього помолюся"; " О ні, тільки не це! Досить подібних втрат! Все Буде Добре! Выздоравливайте!"; "Даааа, 90 років прожити - це вам не жарти... Дійсно вже стає страшно"; " Боже, допоможи 🙏! Господи, та звідки ж цей вірус взявся! Одужання легендою!"; "90 рік, тут вже хоч лякайся, хоч ні"; "Дай Бог вам здоров'я, Григорій! Ви легенда України".

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