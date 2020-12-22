Астролог Влад Росс розповів, як найкраще відзначати Новий 2021 рік



Порадами фахівець поділився в інтерв'ю "КП в Україні".

За його словами, дзвін курантів найкраще почути в оточенні рідних.

"Оскільки місяць 31 Грудня буде в знаку Рак, а Рак - це сім'я, свято зустрічати потрібно вдома, в сім'ї", - зазначив астролог.

Росс підкреслив, що галасливі вечірки під час святкування Нового року не приведуть ні до чого хорошого.

"Бажано надіти білі металеві тони, срібло. Добре, щоб було багато рослинної їжі, менше м'яса. Краще відмовитися повністю від телятини. Пити не надто міцні напої - шампанське або портвейни, лікери солодкі. На столі-салати, все, що любить бик або Телець. Добре-жувати якісь жуйки, які будуть йому приємні", - пояснив астролог.

Раніше ми повідомляли, що погода підготувала українцям сюрприз на католицьке Різдво, 25 грудня.

Як прогнозують в Укргідрометеоцентрі, підвищення температури очікується з 24 числа, вона коливатиметься близько 0 градусів, а вночі морозів може не бути.

А ось температура вдень на Різдво, 25 грудня, може підвищитися до +5..+ 7 градусів.

Нагадаємо, українців попередили про нові карантинні заборони: що буде заборонено зовсім скоро.

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