Астролог Влад Росс розповів, як найкраще відзначати Новий 2021 рік
Порадами фахівець поділився в інтерв'ю "КП в Україні".
За його словами, дзвін курантів найкраще почути в оточенні рідних.
"Оскільки місяць 31 Грудня буде в знаку Рак, а Рак - це сім'я, свято зустрічати потрібно вдома, в сім'ї", - зазначив астролог.
Росс підкреслив, що галасливі вечірки під час святкування Нового року не приведуть ні до чого хорошого.
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"Бажано надіти білі металеві тони, срібло. Добре, щоб було багато рослинної їжі, менше м'яса. Краще відмовитися повністю від телятини. Пити не надто міцні напої - шампанське або портвейни, лікери солодкі. На столі-салати, все, що любить бик або Телець. Добре-жувати якісь жуйки, які будуть йому приємні", - пояснив астролог.
Раніше ми повідомляли, що погода підготувала українцям сюрприз на католицьке Різдво, 25 грудня.
Як прогнозують в Укргідрометеоцентрі, підвищення температури очікується з 24 числа, вона коливатиметься близько 0 градусів, а вночі морозів може не бути.
А ось температура вдень на Різдво, 25 грудня, може підвищитися до +5..+ 7 градусів.
Нагадаємо, українців попередили про нові карантинні заборони: що буде заборонено зовсім скоро.
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