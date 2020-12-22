Українці продовжують скаржитися на проблеми при сплаті комунальних послуг через державний Ощадбанк

Про це йдеться у новій скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

За словами жінки, вже майже тиждень нормально не працює додаток Ощад24, через що вона не може сплатити комунальні послуги.

"Не можу сплатити платіжки за комунальні послуги. Протягом тижня не працює Ощад 24 — це вже справжнє дно. Знайдіть справжніх програмістів, не заощаджуйте на них грошей і зробіть нарешті нормальну систему для користувачів", - закликала клієнтка керівництво державного Ощадбанку.

У банку почали виправдатися та визнали, що були проблеми з доступом до Ощад24. Та зазначили, що мобільний додаток вже нібито працює.

"Доброго дня! Авторизація в системі онлайн-банкінгу Ощад 24/7 дійсно була тимчасово недоступна. Приносимо щирі вибачення за завдані незручності та запевняємо, що команда Ощадбанку активно продовжує роботу над якнайшвидшим виправленням ситуації. Роботу мобільного додатку вже відновлено", - відповів співробітник банку.

"Тимчасово недоступна? На який термін розтягнеться ваша тимчасовість?", - відповідал клієнтка вже у коментарях на пояснення співробітника.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли українці скаржилися на проблеми при сплаті комуналки. Клієнти масово розповіли, що через збій у роботі Ощад24 не проходять ніякі платежі.

У самому Ощадбанку визнали, що був збій у роботі банку.

"Повідомляємо, що авторизація в системі Інтернет та онлайн-банкінгу Ощад24/7 тимчасово недоступна. У той же час всі інші сервіси банку працюють у звичайному режимі. Клієнти, як і завжди, можуть здійснювати безготівкові розрахунки картками Ощадбанку в торговельній мережі, користуватися банкоматами і терміналами, отримувати сервіси в чат-боті і контакт-центрі банку. Про повноцінне відновлення роботи сервісу авторизації Ощад24/7 ми обов'язково повідомимо окремо", - повідомляли раніше співробітники державного банку.

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