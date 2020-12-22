До чого готуватися

Українцям озвучили терміни проведення масштабної вакцинації в умовах пандемії китайського вірусу

Про це інформує прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ.

План вакцинації населення був схвалений штабом МОЗ.

Як зазначають у Центрі громадського здоров'я, для масштабної вакцинації населення використовуватимуть вже наявну базу пунктів щеплень, мобільні бригади з імунізації та тимчасові центри вакцинації.

Протягом наступних двох років влада розраховує прищепити від китайського вірусу не менше половини населення України (близько 20 млн осіб).

Більш того, оперативним штабом МОЗ були розроблені кілька етапів вакцинації:

Січень-квітень 2021 - будуть щеплені люди з високим ризиком інфікування і розвитку хвороби, і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією;

Квітень-червень 2021 - потрапляють під "хвилю" люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку хвороби, і ті, хто надає населенню медичні послуги;

Червень-вересень 2021 - українці з високим ризиком інфікування та розвитку вірусної хвороби, а також ті, хто виконує функції з підтримання безпеки та життєдіяльності держави;

Вересень 2021 - березень 2022 - люди з підвищеним ризиком інфікування і розвитку хвороби, і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

У прес-службі зазначили, що план вакцинації населення будуть змінювати кожні два тижні, щоб він відповідав реаліям.

У Центрі громадського здоров'я розраховують, що першу партію вакцини Україна отримає вже в першому кварталі 2021 року.

Раніше ми розповідали, що Великобританія пішла на локдаун через спалах нового штаму китайського вірусу.

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