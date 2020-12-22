Морозна погода поки що не планує йти з України

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом погоди на 23 грудня, атмосферні фронти антициклонів принесуть до України опади у вигляді дощу та снігу.

Опади найбільш ймовірні у західних, північних областях, частині Півдня та Центру України, у решті регіонів - буде сухо.

Найтепліше буде на Заході, де синоптики прогнозують вдень від +3 до +7 градусів, а найбільше не пощастить мешканцям Сходу: вдень до -4, а вночі стовпчики опустяться до -9 градусів.

У більшості інших регіонів вдень буде від -2 до +2, також можливий сильний вітер.

Наталка Діденко також попередила про зміну погоди у Києві завтра, 23 грудня, оскільки до столиці завітає сніг з дощем.

"У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, ЩО знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому завтра - особливе взуття та особлива обережність. Температура повітря у столиці вночі -1-4 градуси, завтра вдень потепліє до нуля", - резюмувала вона у свіжому прогнозі погоди.

Раніше синоптики попереджали, що до України можуть завітати суворі морози, через які стовпчики термометрів впадуть до -22 градусів.

За прогнозом Леоніда Горбаня, українцям варто готуватися до істотного зниження температури наприкінці січня 2021 року.

Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

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