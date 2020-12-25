Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як відпочиває на морі

На кадрах Келлі позує в бікіні, стоячи на березі моря. Дівчина зайшла у воду, скупалася, а після цього повернулася на пляж. Красуня не соромилася показати свою фігуру, навпаки ідеальними вигинами, радуючи фанатів. Кадри вийшли дуже світлими і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Така щаслива в океані", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ой!!!! Ти в стилі богині !!!", "Виглядає так мирно", "Щасливонароджена", "Вся закуска"," така ж щаслива, як Урсула у фільмі", " та й скромно!", "Вау, ідеальна дівчина Бонда ...", "Супер спокуслива королева приголомшлива красуня", " чорт. Я сумую за морем і сонцем", "справжня Венера", "ти така неймовірно красива", "чудова природна краса".

Ми писали, що відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл в міні-бікіні похвалилася формами в розкутій позі.

На знімку Келлі сидить на шкіряному кріслі, ефектно закинувши ноги на пульт управління і піднявши руки. Модель одягла крихітний яскраво-блакитний купальник на тонких бретельках, який вдало підкреслив всі принади її фігури — підтягнутий животик, нескінченні стрункі ноги і акуратний бюст.

Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret позбулася білизни заради пекучого фото в сауні

А ще Politeka писала, що пекуча Келлі Гейл з Victoria's Secret полонила пружними формами в тісних лосинах

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