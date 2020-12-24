Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра показала модний лук
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, на яких постала в вельми спокусливому і стильному образі. Красуня була одягнена в білі джинси і чорний топ. Її засмаглий животик привертав до себе погляди шанувальників. Жизель запустила руки в штани, трохи опустивши їх, що зробило фото особливо гарячим.
Образ красуня доповнила коричневою шкіряною сорочкою, панамкою і маленькою сумочкою. У коментарях стали залишати Жизель багато хороших відгуків.
"Ти виглядаєш супер мило", "Одна-єдина", "Ти така красива - так сильно любиш свій стиль!", "Моя прекрасна королева", " тобі дуже личить цей стиль. Продовжуй в тому ж дусі", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, сама Олівейра родом з Бразилії. Вона приїхала підкорювати США, працюючи в модельному бізнесі. Красуня знімалася для багатьох рекламних компаній, але головним досягненням для неї стала участь в показі Victoria's Secret.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра показала пружний прес, піднявши свою спортивну кофту. На фото модель позувала в шортиках і кофті, яку вирішила задерти. Жизель була без бюстгальтера та посвітила стирчащим бюстом.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра без ліфчика виконала бажання чоловіків:"неймовірна дівчинка".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра вразила формами, примірявши тісний наряд:"Ох, ці ноги...".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра в пухнастому міні показала, як зводить чоловіків з розуму: «ніжна кішечка».