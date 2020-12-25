Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес знялася в несподіваному кліпі, примірявши відразу образи русалки, відьми і ангела

Артистка спеціально до різдвяного ранку вирішила порадувати фанатів несподіваним відеокліпом-тизером, покликаним показати не тільки саму Лопес і її ідеальну фігуру в провокативних образах, але ще і показати її косметику. Співачка постала без збентеження в образі оголеного ангела з крилами, приміряла справжній костюм русалки і спробувала для себе роль чаклунки.

У тизері можна помітити, що в кожному вбранні Лопес присутні пікантні деталі, а сама артистка робить незмінний акцент на тілі і лінійці своєї косметики, презентація якої відбулася всього кілька днів тому.

"Різдвяний ранок🎄 і у мене є для тебе маленький подарунок!!! #teaser #inthemorming # Відеомонтаж # 2021. Всіх з Різдвом, бажаю І молюся про те, щоб в 2021 році ви були оточені сім'єю, друзями і справжньою любов'ю!» ,- написала Лопес під роликом.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"😍 😍Так королева; солодощі, скільки ж їх тут; я так сильно тебе люблю; З Різдво; завжди пам'ятай, що ти такий же унікальний, унікальна людина, як і образи; це буде дуууже круто; Боже мій, я з кляпом у роті, jlo !!! 🔥 👑різдвяне диво💖; віруючий ангел і без одягу!; вона русалка? Це виглядає так, ніби ви не маєте віку».

Нещодавно в мережі з'явилися фото з артисткою після тренування. На них Лопес з пляшкою води і маскою на обличчі йде із залу, прямуючи до своєї машини. Співачка одягнена в спортивний костюм, що складається їх яскраво-синіх лосин і короткого жовтого топа.

Відзначимо, зараз Лопес активно працює відразу з двома наставниками — знаменитої Трейсі Андерсон і не менш відомим наставником зірок Девідом Кіршем, який пильнує фігуру Марго Роббі і Кейт Аптон.

Тренер раніше для зірки також розробила програму, націлену на м'язи кора, стегон і ніг. Співачка виконує їх чотири рази на тиждень, присвячуючи тренуванням по годині в день вранці.

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