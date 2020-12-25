Тіна Кароль в шовковому міні показала юному красеню, що вміє витворяти стегнами: "Балан, поки ти думаєш..."

Популярна українська співачка Тіна Кароль полонила пікантними кадрами з молодими танцюристами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася нарізка з одного з виступів Тіни. Красуня була одягнена в мініатюрне рожеве плаття, яке обтягнуло її прекрасну фігурку. Співачка засвітила свої стрункі ніжки, а також виразні стегна і жіночу енергетику.

На відео зірка запалювала з молодими красенями, виконуючи складні танцювальні па. Виглядала Тіна надзвичайно.

"Захопила б цей тренд", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях артистці залишили масу позитивних відгуків.

"Я залипла. І щоб залипати далі я зберегла", "Ок тепер хочу щоб Тіна зняла цей тренд", "карколомна і мудра! Тут не посперечаєшся!", "Краще", «Балан поки ти думаєш її хто небудь інший вкраде», «Тіна, ти дивовижна», "шикарна", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що у виступах Тіни завжди дуже багато хореографії. В останньому сезоні шоу "Танці з зірками" Тіна вийшла на паркет, щоб підтримати Юлію Саніну. Красуня продемонструвала неймовірний талант і круту підготовку. На даний момент існує інтрига, чи стане Кароль учасницею шоу.

Нагадаємо, що томна Кароль в сукні з величезним вирізом показала чудеса гнучкості, публіка охнула: бездоганний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Кароль влаштувала стриптиз під краплями дощу, ледь прикривши соковиті "персики":" Тіна, ви вбиваєте своєю красою".

Також Politeka писала, що Кароль в образі нескромної Снігурки влаштувала сеанс спокушання для дідусів морозів:"Ох і Тинулечка".