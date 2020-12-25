Соцмережі заговорили про можливу біду у співака Макса Барських після того, як з'явилося з відео з госпіталізацією чоловіка, схожого на виконавця

Так, в Telegram з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на Макса Барських, лежить на ношах в оточенні лікарів, пише КП.

Спершу в ЗМІ з'явилися чутки про термінову госпіталізацію Макса Барських в лікарню на тлі "сильного отруєння".

Журналісти зв'язалися з піар-менеджером виконавця Катериною Хотєєвою, яка спростувала ці домисли.

Вона заявила, що на відеоролику в соцмережах не Максим Барських, а термінова госпіталізація співака - виявилася фейком.

"Це фейк. З Максом все добре. Ви найімовірніше отримали недостовірну інформацію з невідомого імейла і прикріпленим прес-релізом, абсолютно відрізняється від офіційних новин, які ви отримуєте про наших артистів", - заявила вона в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що лікарі зараз рятують життя іншої української зірки Григорія Чапкіса.

Так, 90-річний суддя шоу "Танці з зірками" потрапив 21 грудня в лікарню з двостороннім запаленням легенів.

"Лікарі не беруться стверджувати, що вірусу немає. Тому що у мене вік. У такій ситуації складно визначити, це запальний процес через вірус або через вік, - поділився Григорій Миколайович і додав. - Я побоююся, що міг заразити свою дружину. Це мене хвилює. Я взагалі найбільше зараз переживаю за свою дружину. Я ж пообіцяв зробити її щасливою, а тут такі проблеми", - зізнався популярний хореограф.

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