Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською версією Кім Кардашьян, похвалилася неосяжними розмірами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram на честь свята красуня опублікувала відвертий знімок. Квітко одягла мініатюрний топ корсетного типу, який насилу втримав її величезні «бідончики». Як відомо, Анастасія славиться пишними формами. Саме вони зробили її знаменитою в Росії, а пізніше і в США.

Настя зняла своє головне достоїнство зблизька, побалувавши своїх шанувальників. Неосяжний бюст так і норовив вистрибнути назовні. При порівняно мініатюрній фігурі, груди дівчини виглядали вражаюче.

"З Різдвом всіх. Зі святом", - підписала фото зірка.

У коментарях під постом Квітко стали вітати зі святом, хвалити її зовнішність і залишати різноманітні відгуки.

"Так чудово", "як вона їх носить?", "Дуже-дуже красиво», «Точно так же дитинко», «З Різдвом, любов гарного дня», «ти така до біса красива», "які форми", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко засвітила пишногруду подружку. На фото, яке опублікувала модель, позувала дівчина з неймовірно великим бюстом. Красуня одягла майку на бретельках, щоб показати свої форми у всій красі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не змогла повністю вмістити свої "бомбочки" в крихітний топ: "чуттєвість і...".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко упустила "стиглі ягоди" з червоного мікро-ліфчика:"топова фігура ляльки".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко притягнула погляд своїми великими формами в нескромному вирізі:"смачна дівчина".