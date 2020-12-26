Погода в Україні 26 грудня змусить засмутитися частина громадян, людей накриють дощі з мокрим снігом

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На Західній Україні сьогодні буде хмарно, з локальними проясненнями. На вулиці очікується від -1 до + 4 градусів за Цельсієм. Після заходу сонця стовпчик термометра покаже від -1 до + 1.

Схожа ситуація очікується на північній частині країни. Тут і вдень, і вночі буде близько -1+1 градуса. Опадів синоптики не прогнозують.

Інша картина буде в Центральній Україні, де частину областей накриють дощі з мокрим снігом. На вулиці буде від -1 до + 5 градусів за Цельсієм. Ближче до вечора синоптики прогнозують, що буде близько -1 до +5 за Цельсієм.

На півдні України сьогодні очікується 3-5 зі знаком "плюс", а також дощі з мокрим снігом. Схожа картина буде ввечері, після заходу сонця.

Найбільше сьогодні дістанеться жителям Сходу України, кого накриють від -1 до 5 градусів тепла. Попри це, будуть найсильніші дощі з мокрим снігом. В аналогічних межах картина залишиться і ввечері.

Найтепліше буде на території анексованого Криму, де повітря прогріється до 9-11 градусів тепла. Після заходу сонця ситуація не зміниться, хоча вдень буде невеликий дощ.

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