Відома актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко потрапила в незручну ситуацію прямо на сцені

Як пише Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" опублікували анонс однієї з мініатюр, які будуть показувати на Новий Рік. На фото Глущенко в красивій короткій сукні вирішила станцювати прямо в картонній коробці. Красуня залізла всередину коробки і підняла руку вгору. Судячи з усього Яна зображувала переможний танець.

За іншими фото стало зрозуміло, що мініатюра присвячена посилкам, адже кілька вантажників принесли в квартиру ефектної блондинки велику коробку. Пізніше з Яною на сцені стояв ще один актор «Дизель шоу», який тримав в руках смішну футболку, на якій були намальовані волохаті чоловічі груди.

"Хто не грішив покупками на китайських сайтах...У новорічному випуску "Дизель Шоу" разом посміємося над товарами, які прийшли блондинці з Китаю. Можливо, іноді краще доплатити, ніж отримати кота в мішку. Але зате це дуже смішно!",- підписали пост автори аккаунта.

Варто відзначити, що мініатюри «Дизель шоу» часто стосуються простих життєвих ситуацій, які трапляються з людьми. Саме за це шоу так люблять українці.

Нагадаємо, що красуні з "Дизель Шоу" помірялися розкішшю в пікантних сукнях, кадри протистояння:"заводна і весела...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель Шоу" несподівано опинився в інвалідному візку, що сталося: "відпочинок закінчився...".

Також Politeka писала, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік: "смачного!".