Відома актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко потрапила в незручну ситуацію прямо на сцені
Як пише Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" опублікували анонс однієї з мініатюр, які будуть показувати на Новий Рік. На фото Глущенко в красивій короткій сукні вирішила станцювати прямо в картонній коробці. Красуня залізла всередину коробки і підняла руку вгору. Судячи з усього Яна зображувала переможний танець.
За іншими фото стало зрозуміло, що мініатюра присвячена посилкам, адже кілька вантажників принесли в квартиру ефектної блондинки велику коробку. Пізніше з Яною на сцені стояв ще один актор «Дизель шоу», який тримав в руках смішну футболку, на якій були намальовані волохаті чоловічі груди.
"Хто не грішив покупками на китайських сайтах...У новорічному випуску "Дизель Шоу" разом посміємося над товарами, які прийшли блондинці з Китаю. Можливо, іноді краще доплатити, ніж отримати кота в мішку. Але зате це дуже смішно!",- підписали пост автори аккаунта.
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Варто відзначити, що мініатюри «Дизель шоу» часто стосуються простих життєвих ситуацій, які трапляються з людьми. Саме за це шоу так люблять українці.
Нагадаємо, що красуні з "Дизель Шоу" помірялися розкішшю в пікантних сукнях, кадри протистояння:"заводна і весела...".
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