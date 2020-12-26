Телеведучий Володимир Остапчук поділився відео з корпоративу, на якому він був ведучим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шоумен опублікував кілька сторіс, засвітивши своїх колег-зірок, які теж виступали на святі.

"Я, як правило, звичайно, не виставляю фото і відео з роботи. Але сьогодні подивіться, яка краса", - заявив у першій сторіс Володимир, демонструючи шикарно прикрашений київський ресторан.

Потім він показав свою співведучу, українську актрису Дашу Трегубову, яка красувалася в елегантній сукні в стилі 30-х. Далі Остапчук записав відразу кілька відео з виступу Валерія Меладзе і Світлани Лободи. Було видно, що публіка в захваті від виступу зірок – всі танцювали і насолоджувалися життям. Сам Остапчук теж веселився під музику.

Варто відзначити, що в кадр потрапили також танці Валерія Меладзе, який із задоволенням слухав пісні Лободи і навіть підходив до сцени, щоб перемолвитися з нею кількома словами. Сама ж артистка вирішила переспівати відому пісню Меладзе "Текіла любов".

Додамо, що Остапчук не став розповідати, чий саме корпоратив йому довелося вести, але відзначив заклад на березі Дніпра, де проходив дорогий корпоратив.

Нагадаємо, що щасливий Остапчук похвалився шикарними хоромами, молода дружина оцінила:"сьогодні буде весело".

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