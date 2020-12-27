Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча вразила незвичайним видом на Різдво

Як пише Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з казкового Львова, де і провела свято далеко від свого чоловіка Юрія Горбунова. Знаменита красуня вбралася в довгу мішкувату сукню з вишитими снігурами і засніженими гілочками Червоної Калини. Образ Каті доповнила Червона шапочка і чорні туфельки.

Осадча розташувалася в старовинній обстановці на Львівській свічковій мануфактурі, де її етнічне вбрання виглядає вельми органічно. Телеведуча присіла на стілець біля вікна і продемонструвала втомлену, але щасливу посмішку.

"Як за одне Різдво поколядувати в лісі Київської області у @hrystia, а потім опинитися у святковому Львові, де атмосфера Різдва на кожному куточку. А як ви проводите ці святкові дні?",- поцікавилася Катя Осадча в описі.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зимового образу ведучої і засипали її компліментами в коментарях:

"Шикарна сукня"; "Катя як завжди красуня"; "відразу святковий настрій, як дивлюся на тебе😘 🤗 😍"; "красива дівчина, в красивій сукні в прекрасному рідному Львові"; " снігурі... вау! Плаття! Шедевр!"; "Катюша, фото безподібне як і Ваш наряд!"; "Яка ви красуня! 😍 А сукня - просто неперевершена! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Як Водянова"; "вишукана панянка в неймовірно чарівній сукні та капелюшку"; "красуня, а платтячко просто відпад"; "Катя яка ви класна!!! Так тримати море щастя вам і любові!!".

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