Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала розкішне тіло в чорному міні з блискітками

За артисткою вже давно закріпилася репутація зірки з бездоганним почуттям стилю, а також ... репутація зануди. Все тому, що зірка жорстко контролює себе навіть на дружніх вечірках, не кажучи вже про світських. Пов'язано це з тим, що Лопес вже кілька років як переконаний адепт здорового способу життя.

Співачка і актриса на галасливій вечірці ніколи не буде помічена з келихом вина або з сигаретою в руках. Більш того, зі свого щоденного раціону зірка вже давно виключила каву. Як видно на фото з артисткою, представленому на фан-акаунті в Instagram, Лопес знає секрети краси і успішно їх застосовує на собі.

Підтягнута фігура 51 – річної співачки-не випадковість, адже в меню знаменитості немає ні солодкого, ні смаженого, всі страви готуються на пару з найсвіжіших сезонних продуктів.

Щодня знаменитість знаходить як мінімум годину часу для занять спортом, при цьому її фітнес-раціон складається з регулярних кардіо і силових навантажень в комбінації з ранковою йогою і 20-хвилинною медитацією.

Ось що пишуть під фото Лопес:

"Ти приголомшливо виглядаєш, Джен; сповнена пристрасті, вишня😍 😍; казково; богиня❤️; Так чудово😍 😍 😍; ми любимо тебе, Ло! ✨ ; Королева🤎 🤎 🤎 🤎 🤎; чудовий вид!! 🤍 🤍 🤍 ; Королева♥️😍; дивовижна жінка; Боже мій, любов всього мого життя; так красиво🤍; вау, какя розкішна жінка, така лисиця 😻 ніколи не постаріє».

Також ми писали, що артистка спеціально до різдвяного ранку вирішила порадувати фанатів несподіваним відеокліпом-тизером, покликаним показати не тільки саму Лопес і її ідеальну фігуру в провокативних образах, але ще і показати її косметику.

Співачка постала без збентеження в образі оголеного ангела з крилами, приміряла справжній костюм русалки і спробувала для себе роль чаклунки.

У тизері можна помітити, що в кожному вбранні Лопес присутні пікантні деталі, а сама артистка робить незмінний акцент на тілі і лінійці своєї косметики, презентація якої відбулася всього кілька днів тому.

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