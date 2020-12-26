Американська співачка Дженніфер Лопес відзначила Різдво разом зі своїм нареченим-спортсменом Алексом Родрігесом

Бейсболіст поділився фото торжества на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Родрігес і Лопес зображені за розкішним столом, накритим на кілька персон. Ймовірно, вони вирушили святкувати в ресторан, тому що чоловік надів смокінг з метеликом і білосніжною сорочкою. Дженніфер, в свою чергу, вбралася в скромну сукню з короткими рукавами, зробивши акцент на прикрасах: сережках і браслетах.

"Різдво - це не просто день, це стан душі". Ця пам`ятний рядок з "Дива на 34-й вулиц" як ніколи доречний. Цей рік, можливо, більше, ніж будь-який інший, нагадав нам усім про те, що ми повинні бути вдячними і вдячними за те, що у нас є, і за те, що насправді уособлюють свята. Любов до друзів і сім'ї. Допомагаючи один одному. Бути кращою людиною, якою ти можеш бути. Свята показують нам, що дійсно важливо в житті", - такими враженнями Алекс поділився в описі.

Користувачі соцмережі привітали спортсмена у відповідь, не забувши оцінити їх стосунки з Дженніфер Лопес:

"Радий бачити вас, хлопці ♥ ️ з Різдвом, Алекс і Дженніфер"; "Моя улюблена пара! З Різдвом Христовим❤️🎄"; "Оу, так мило"; " як ти дістав її?"; "Одружіться";" Точно 😍 поцілунок мою кохану"; " ви двоє разом ... це те, що я хочу від життя-зрілих, підтримуючих, люблячих і здорових відносин, як у вас двох! Люблю вас, голубки ✨";" Пара, якою я дуже захоплююся";" Хлопці, ви виглядаєте приголомшливо, з Різдвом"; " ви найкрасивіша і любляча пара, яку я коли-небудь бачив️️"; "маска під час світського збіговиська?"; "Щось не так, ДжейЛо ... у тебе погане обличчя ... у тебе обличчя заклопотане"; "вона не виглядає щасливою"; " це красива фотографія вас двох. Я бачу вдячність і щастя"; " Підійди трохи ближче, Алекс, до Джей Ло. Вона не кусається".

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