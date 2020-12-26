Таланти дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна не перестають захоплювати шанувальників

Так, на фан-сторінці Єлизавети Галкіної в Instagram розміщено відео, на якому маленька Ліза показала майстерню гру в дартс, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Малятко зуміло потрапити дротиками в три цілі, чим неймовірно захопила свого батька шоумена Максима Галкіна, а також глядачів, які з цікавістю за нею спостерігають.

У кадр потрапив також її брат Гаррі, хлопчик весь час бігав перед мішенню і заважав.

Звернемо увагу, що відео не нове, воно зроблено ще навесні цього року, коли зоряне сімейство ізолювалося в своєму замку, розташоване в підмосковному селі Грязь.

Захоплення двійнят одночасно і захопили і стривожили шанувальників, вони похвалили дитину за спритність, але в той же час відзначили, що заняття досить ризиковане, так можна і в брата потрапити.

"Ну-Лізонька - ви ще й снайпер👍 👏 🎈", "Тато у дітей золотий!!!", "Гарік все встигає! І м'яч поганяти і дротики сестричці подати! Класні!", "Так можна і в Гаррі потрапити", " Гарік як метеор від куль ухиляється, ризиковане заняття . Треба дотримуватися техніки безпеки . Лізавета як завжди майстерно все робить😍", - коментують в мережі.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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