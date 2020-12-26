Астролог розповіла, чого українцям чекати від 2021 року

Як повідомляє Politeka.net, 2021 рік за східним гороскопом - рік Білого металевого бика. Як розповіла Таролог Ольга Соломка "РБК Украина", попереду в українців багато роботи.

"Попереду багато роботи, тому що бик, або віл - це все ж трудівник", - пояснює жінка.

Вона не виключає, що з весни в Україні можна чекати нової хвилі протестів і народних хвилювань. Таролог вважає, що масштаб протестів може бути настільки великим, що призведе до сумних наслідків.

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«У лютому-березні можуть початися масові протести, які здатні змінити звичний хід історії, аж до зміни уряду і перевиборів», - зазначила вона.

При цьому Рік Бика підходить для заробітку грошей звичним способом. Українцям цього року доведеться старанно і багато працювати. Зазначається, що 2021 рік стане сприятливим для сільського господарства. Вона порадила всім, хто давно про це мріяв, обзавестися земельною ділянкою.

астрология, украина

Дала астролог також практичні рекомендації. Вона порадила дарувати в 2021 році прості милі серцю подарунки. Соломка підкреслила, що дорогі подарунки нерідко стають тягарем для обдарованого. Найкраще в цьому році віддати переваги подарункам, зробленим своїми руками.

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