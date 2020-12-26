Астролог розповіла, чого українцям чекати від 2021 року

Як повідомляє Politeka.net, 2021 рік за східним гороскопом - рік Білого металевого бика. Як розповіла Таролог Ольга Соломка "РБК Украина", попереду в українців багато роботи.

"Попереду багато роботи, тому що бик, або віл - це все ж трудівник", - пояснює жінка.

Вона не виключає, що з весни в Україні можна чекати нової хвилі протестів і народних хвилювань. Таролог вважає, що масштаб протестів може бути настільки великим, що призведе до сумних наслідків.

«У лютому-березні можуть початися масові протести, які здатні змінити звичний хід історії, аж до зміни уряду і перевиборів», - зазначила вона.

При цьому Рік Бика підходить для заробітку грошей звичним способом. Українцям цього року доведеться старанно і багато працювати. Зазначається, що 2021 рік стане сприятливим для сільського господарства. Вона порадила всім, хто давно про це мріяв, обзавестися земельною ділянкою.

Дала астролог також практичні рекомендації. Вона порадила дарувати в 2021 році прості милі серцю подарунки. Соломка підкреслила, що дорогі подарунки нерідко стають тягарем для обдарованого. Найкраще в цьому році віддати переваги подарункам, зробленим своїми руками.

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