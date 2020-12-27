Всі колись були дітьми, і завжди цікаво зазирнути, як ми змінилися з роками

Подивімось на прикладі знаменитостей, як люди змінюються з часом, пише Politeka.net.

Співачка Віра Брежнєва росла в небагатій родині, тому їй доводилося підробляти після школи. Майбутню зірку дражнили в школі через непоказну зовнішність, але як же все змінилося з роками... Тепер артисткою захоплюються мільйони.

Співак і шоумен Олександр Ревва (Артур Пирожков) був в дитинстві затиснутим і вважав себе дурним. Однак участь у КВК зіграла велику роль в його житті, в результаті Ревва став досить розкутим артистом.

Дочка співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, не була популярною в школі, а після її головної ролі у фільмі «Опудало», майбутню співачку і зовсім не злюбили. Зараз же ця блондинка дуже популярна на батьківщині й, до слова, абсолютно не старіє.

Майбутня актриса і режисер Анджеліна Джолі росла в небідній родині. Мати й батько дівчинки були акторами. Зірка в школі не користувалася популярністю, а однокласники її побоювалися, зараз же мільйони людей зізнаються актрисі в любові.

Дженніфер Лопес всього домоглася сама. Тепер вона - багата і знаменита, проте раніше їй доводилося працювати на декількох роботах. На щастя, розкішну красуню помітили і її життя перевернулося.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес вбралася в красиве червоне плаття, яке здавалося повітряним. Сукня трималася на грудях знаменитості.

Тканина підкреслила тонку талію, а завдяки крою оголилися стрункі ніжки Джей Ло.

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