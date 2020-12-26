Дружина популярного українського співака DZIDZIO, співачка SLAVIA вирушила на відпочинок в жаркі країни

Дружина Михайла Хоми, який більш відомий як DZIDZIO, Ярослава вирішила не відставати від чоловіка і теж подалася в співачки. Вона випустила власний кліп на пісню»Я тобі не мамка". Тепер дівчина вирішила відпочити і вирушила у відпустку на райські острови.

Спекотним знімком артистка поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.net

На фото SLAVIA відображена на піску в оточенні пальм. Дівчина була одягнена в бікіні і легку сорочку, акцентувавши увагу на свою пружну п'яту точку, яку вона виставила, повернувшись спиною в кадр.

"Всі справи mañana, нарешті tranquila, тут no pasa nada ... 🌞🌊🌴🥂

Вгадайте, де я?",- запитала красуня.

У коментарях під публікацією фанати стали гадати, куди вирушила відпочивати Ярослава.

"Мальдіви", "Домінікана", "Мексика", "Балі", - припустили вони.

Багато хто зробив компліменти шикарній фігурі співачки і побажали їй гарного відпочинку.

"Чарівна", "шикарна", "відмінного відпочинку", - пишуть в мережі.

Звернемо увагу, що після дебюту Ярослави DZIDZIO довгий час не висловлювався про творчість дружини, проте в програму «Зірковий шлях» все ж зізнався Каті Осадчій, що не в захваті від того образу, який вибрала Ярослава. Співак також уточнив, що дружина вибрала його без його відома.

Нагадавши, дружина DZIDZIO розкріпачилася перед спекотними красенями, чоловік точно не схвалить: "у мене є ціла ніч...".

Як повідомляла Politeka, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото.

Також Politeka писала, що DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику: "чому допустив…»