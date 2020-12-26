З вогнем боролися кілька годин

На Полтавщині на Різдво загорівся потяг. За даними рятувальників, в результаті НП загинули люди

Пожежа сталася 25 грудня на території структурного підрозділу "Укрзалізниці" в с. Копили Полтавської області. Як повідомляє прес-служба ДСНС Полтавської області, загоряння сталося у вагоні потяга.

Дзвінок про НП надійшов до Служби порятунку "101" близько дев'ятої години вечора. До місця події оперативно прибули пожежники, які тут же приступили до боротьби з вогнем. Локалізувати загоряння вдалося до 11 вечора, а вже о 00:27 пожежу було повністю ліквідовано.

При цьому, під час гасіння рятувальники виявили у вагоні тіла двох громадян. До того моменту вони вже не подавали ознак життя.

Сильна пожежа знищила внутрішнє обладнання поїзда і облицювання вагона.

Всього в гасінні пожежі брали участь 8 осіб і 3 одиниці техніки.

Точні причини загоряння поки невідомі. Їх з'ясуванням займаються фахівці.

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НП сталася о третій годині дня. За попередньою інформацією загоряння транспортного засобу сталося в моторному відсіку.

Відзначається, що в салоні палаючого транспорту знаходилися пасажири і водій.

На щастя, ніхто в результаті НП не постраждав - люди самостійно вибралися з транспорту.

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